Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які зміни в руху поїздів Укрзалізниці на Ніжинському напрямку?

В Укрзалізниці розповіли, що зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

№46 Ужгород – Харків;

№113 Харків – Львів;

№786 Київ – Терещенська;

№116 Київ – Суми;

779 Суми – Київ;

787 Терещенська – Київ.

Окрім того, потяги 143/144 Суми – Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на 2 години.

Також 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди:

№6901 Носівка – Київ (Північна);

№6903 Ніжин – Київ-Волинський;

№6907 Ніжин – Київ (Північна);

№6909 Ніжин – Київ (Північна);

№6674 Немішаєве – Святошин.

В Укрзалізниці наголосили, що за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

№895 Конотоп – Фастів;

№892/891 Фастів – Славутич.

