Про це пише 24 Канал із посиланням на віцепрем'єра-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.
Які наслідки обстрілу Полтавщини?
Олексій Кулеба розповів, що російські загарбники уразили локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції у Полтаві.
Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками,
– пояснив він.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків – Львів, Львів – Харків, Краматорськ – Львів. Зараз усі у русі.
Також унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об'єкт – без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Схожа ситуація у Сумах – зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.
Мета ворога очевидна – Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни,
– заявив Олексій Кулеба.
Зараз на місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям. Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.