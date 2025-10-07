Про це пише 24 Канал із посиланням на віцепрем'єра-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Які наслідки обстрілу Полтавщини?

Олексій Кулеба розповів, що російські загарбники уразили локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції у Полтаві.

Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками,

– пояснив він.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків – Львів, Львів – Харків, Краматорськ – Львів. Зараз усі у русі.

Також унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об'єкт – без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах. Схожа ситуація у Сумах – зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

Мета ворога очевидна – Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни,

– заявив Олексій Кулеба.

Зараз на місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання, допомагають людям. Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.