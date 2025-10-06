Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

20:12, 6 жовтня

БпЛА на південь від Сум курсом на південь.

19:38, 6 жовтня

  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Сумщину, на схід.
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.
19:31, 6 жовтня

БпЛА в напрямку Харкова з півдня.

19:12, 6 жовтня

БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

18:55, 6 жовтня

  • БпЛА на заході Харківщини курсом на південь.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
  • БпЛА на півдні Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину.
  • БпЛА з півночі на Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок.