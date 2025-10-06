Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та прямуйте в укриття. Де летять ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА на південь від Сум курсом на південь.
БпЛА в напрямку Харкова з півдня.
БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.