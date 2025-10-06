У ніч проти 5 жовтня 2025 року, під час наймасовішого за останні місяці російського авіаудару, над заходом України зафіксували китайські супутники серії Yaogan. Видання "Мілітарний" із посиланням на сервіс Heavens‑Above повідомило, що три апарати Yaogan 33 дев'ять разів перетнули Львівщину, а ще один оптичний супутник Yaogan 34 здійснив кілька орбіт.

Цікаво, що того ж дня Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Китай передав Росії супутникові дані, які були використані для вибору стратегічних цілей, зокрема об'єктів з іноземними інвестиціями. 24 Канал проаналізував ситуацію.

Що відомо про китайські супутники Yaogan?

Супутники Yaogan працюють на низькій орбіті та роблять оберт навколо Землі приблизно за півтори години. У "Мілітарному" оцінюють, що понад шістдесят апаратів різних модифікацій мають траєкторії, що дозволяють регулярні прольоти над Україною.

Загалом супутники розвідки КНР пролітають не лише над заходом України. Вони можуть займатися оптичною, радіолокаційною та радіоелектронною розвідками.



Старт ракети Long March 4C з супутниками Yaogan 33 у вересні 2022 року / Фото CNSA/OurSpace

Зверніть увагу! Орбіта супутників розташована на висоті близько 700 кілометрів. У космосі апарати Yaogan 33, запущені упродовж 2022 – 2023 років, замінили розвідувальні Yaogan 1, які запускалися з 2006 року. Перший супутник серії – Yaogan-1 – використовував радар із синтезованою апертурою L-діапазону, що працював у двох режимах: міг отримувати знімки із роздільною здатністю 5 метрів і смугою огляду 40 км, або ж спостерігати більшу площу – 100 км – із роздільною здатністю 20 метрів.



За понад п’ятнадцять років, що минули між запуском Yaogan 1 та новішими супутниками серії Yaogan 33, китайські розробники зробили значний технологічний стрибок. Імовірно, нинішні апарати мають вищу роздільну здатність і розширені можливості спостереження, що робить їх близькими до рівня провідних західних розвідувальних систем.

Офіційно Пекін називає їх науковими – для дослідження земельних ресурсів, наукових експериментів та запобігання стихійним лихам, але є ймовірність, що на них встановлено радіолокаційну апаратуру з синтезованою апертурою (як у супутників ICEYE), тож супутники мають потенціал для розвідки. Сам факт прольоту не доводить, що апарат передавав інформацію для удару; однак збіг з атакою підсилює підозри.

Як Китай допомагає Росії розвідінформацією?

Про те, що Китай надає Росії розвідувальну інформацію зі своїх супутників, яку Кремль використовує у війні проти України, було відомо ще у 2024 році. Водночас тоді рівень і масштаби такої співпраці залишалися невідомими. Як зазначали джерела в американській розвідці, Китай надавав Росії "усю необхідну розвідувальну інформацію", яка застосовується не лише для ведення війни проти України, а й для спостереження за розміщенням військ НАТО у Європі.



Проліт розвідувального супутника Yaogan 8 над Дніпром, близько 10 години ранку 5 жовтня 2025 року / Фото Мілітарний, моніторинговий сервіс n2yo

Цікаво! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році провідні західні компанії, що постачали супутникові знімки – Maxar, PlanetLab, Airbus, SIIS, Deimos Imaging та інші – припинили співпрацю з Росією.

У відповідь російські структури швидко знайшли заміну в Китаї: компанія "Ракурс" уклала угоди з постачальником HEAD Aerospace, який мав доступ до понад сотні китайських супутників із роздільною здатністю від 0,3 до 1 метра.

Пізніше росіяни почали працювати й з китайською компанією Spacety, що спеціалізувалася на малих радарних супутниках. За даними самої "Ракурс", більшість замовників її послуг становили державні установи, що свідчить про використання цих знімків насамперед силовими структурами.

Попри спроби Пекіна позиціювати себе як нейтральну сторону у війні, Китай і Росія фактично поглиблюють стратегічне партнерство, укріплене ще перед Олімпійськими іграми 2022 року в межах концепції "дружби без обмежень".

Торгівля між країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році, причому Китай став ключовим постачальником для російського ринку – від одягу до промислового обладнання. Водночас через Китай і Гонконг Росія отримує обмежені технології, зокрема мікросхеми й інтегральні схеми, що застосовуються у виробництві озброєння.

Крім того, у 2022 році, за даними AFP, компанія, пов’язана з "ПВК Вагнер", придбала два китайські розвідувальні супутники для власних розвідувальних операцій.



Супутниковий знімок американських бойових кораблів зроблений китайським "науковим" супутником China’s Taijing-4 03 / Фото SAR Journal

Чи є докази прольоту супутників і як на це реагують у Кремлі?

На початку жовтня стало відомо й про те, що Китай надає Росії дані для розвідки. Співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров заявив, що між Росією і Китаєм існує високий рівень взаємодії в супутниковій розвідці:

Є факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю в проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам.

Водночас зовнішня розвідка не розкрила більше деталей про об'єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

Ми маємо свій власний потенціал, в тому числі космічний, для виконання всіх завдань, що стоять перед спеціальною військовою операцією (так російська пропаганда називає війну проти України, – 24 Канал),

– заявив російській пропагандистській пресі Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, пишуть російські ЗМІ.

Китайські супутники дійсно проходили над територією України під час обстрілу, але це не обов’язково означає, що вони допомагали Росії. Так вважає ексофіцер Повітряних Сил, авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії Piranha Tech Анатолій Храпчинський.

Анатолій Храпчинський ексофіцер Повітряних Сил, авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії Piranha Tech Китай має сотні апаратів, які регулярно пролітають над різними регіонами світу за розкладом орбіт, тож збіг у часі може бути випадковим. Це звична щільність спостережень для великих супутникових груп, а не спеціальний "наліт" на Львів. Але водночас технічно Китай може передавати Росії супутникові знімки чи дані, особливо радарні, які працюють уночі та крізь хмари. Щоправда, це скоріше стосується попереднього збору інформації або аналізу наслідків ударів, а не прямого наведення ракет у реальному часі.

Храпчинський зазначає, що поки відсутні прямі докази, що дозволяють говорити про цілеспрямовану допомогу від Китаю Росії через супутники, але варто уважно слідкувати за змінами.