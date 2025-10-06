Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте

20:12, 6 октября

БпЛА к югу от Сум курсом на юг.

19:38, 6 октября

  • БпЛА на севере Полтавщины курсом на Сумщину, на восток.
  • БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на Полтавщину.
19:31, 6 октября

БпЛА в направлении Харькова с юга.

19:12, 6 октября

БпЛА в направлении Запорожья с востока.

18:55, 6 октября

  • БпЛА на западе Харьковщины курсом на юг.
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
  • БпЛА на юге Запорожья курсом на Днепропетровщину.
  • БпЛА с севера на Черниговщине курсом на юго-западное направление.