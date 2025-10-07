Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Тривогу у Києві оголосили о 07:56. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників до столиці.

Київ – перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі,

– написали військові.

Уже о 08:11 у самому місті пролунали вибухи. Як виявилося, це працює протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі.

"В Києві працює ППО! Залишайтесь в укриттях до відбою загрози!" – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Також відомо, що по російських дронах відпрацьовували наші захисники й в Київській області. Там також чули вибухи під час роботи протиповітряної оборони.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написали у Київській ОВА.

