Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Смотрите также В Киевской области работает ПВО

Тревогу в Киеве объявили в 07:56. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в столицу.

Киев – находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера,

– написали военные.

Уже в 08:11 в самом городе раздались взрывы. Как оказалось, это работает противовоздушная оборона по вражеским целям в небе.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы!" – написал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Также известно, что по российским дронам отрабатывали наши защитники и в Киевской области. Там также слышали взрывы во время работы противовоздушной обороны.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – написали в Киевской ОВА.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где еще раздавались взрывы в Украине в последнее время?