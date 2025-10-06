Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Що відомо про обстріл Запоріжжя?

Вранці 6 жовтня у різних районах Запоріжжя пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог кілька разів впродовж лише пів години запускав по місту керовані авіабомби.

Про перші вибухи стало відомо близько 10:10. Ще серія вибухів пролунала о 10:34.

За даними ОВА, станом на 10:32 повідомлень про постраждалих не надходило.

Відбій повітряної тривоги пролунав за кілька хвилин після останніх вибухів.

Згодом Іван Федоров повідомив, що у місті є влучання. Ворог атакував місцеве підприємство.

Росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя. Наразі без постраждалих,

– йдеться в повідомленні.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.

