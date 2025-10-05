Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
Якими були перші хвилини після атаки на Лапаївку?
Атака на Лапаївку забрала життя 4 людей. Загалом по області є ще 8 поранених.
Розбір завалів у селі триває.
Поліція опублікувала відео з нагрудних бодікамер, на якому видно, як патрульні допомагали людям у перші хвилини після атаки вибратися з понівечених будинків.
Ціллю ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об'єкти та об'єкти життєзабезпечення. Ворог помиляється, коли думає, що здатен нас зламати – ми стаємо лише сильнішими й згуртованішими,
– написали у правоохоронці.
Атака на Лапаївку: дивіться відео
Що відомо про атаку на Львівщину?
Під час нічної атаки над Заходом України, зокрема, над Львівщиною пролітали розвідувальні супутники Китаю. Раніше повідомлялося, що Китай може ділитися з Росією супутниковими даними для обстрілів українських міст.
Під час цієї атаки загинула 15-річна дівчина разом зі своїми рідними. Її ім'я – Анастасія Гриців. Вона навчалася в 10 класі Лапаївського ліцею імені Героя України Георгія Кірпи.
Під атаки також постраждали райони Левандівка та Рясне у Львові. Там спалахнула пожежа у індустріальному парку Sparrow, де був склад одягу польських брендів.