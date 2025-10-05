Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

Якими були перші хвилини після атаки на Лапаївку?

Атака на Лапаївку забрала життя 4 людей. Загалом по області є ще 8 поранених.

Розбір завалів у селі триває.

Поліція опублікувала відео з нагрудних бодікамер, на якому видно, як патрульні допомагали людям у перші хвилини після атаки вибратися з понівечених будинків.

Ціллю ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об'єкти та об'єкти життєзабезпечення. Ворог помиляється, коли думає, що здатен нас зламати – ми стаємо лише сильнішими й згуртованішими,

– написали у правоохоронці.

Атака на Лапаївку: дивіться відео

Що відомо про атаку на Львівщину?