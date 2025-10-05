На місці трагедії журналісти поспілкувалися з пані Тетяною. Жінка, ледве стримуючи сльози, розповіла, що загиблі були її ріднею, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблу у Лапаївці родину?
За її словами, у будинку загинули рідна сестра її матері та її чоловік. Також жертвами ворожого обстрілу стала родина брата. Росіяни вбили його дружину та 15-річну доньку. Самого чоловіка госпіталізували. Пані Тетяна каже, що його рятувальники знайшли першим. У якому стані її двоюрідний брат, вона не знає.
Тіла тітки та її чоловіка виявили цілими, а ось тіла братової дружини і донькі – понівечені.
Про загибель рідних пані Тетяна дізналася від куми, яка живе на сусідній вулиці. Вона прибігла і повідомила, що було пряме попадання в їх будинок.
Це просто жах. В 21 столітті, щоб так знущались над державою. І світ дивиться. Вони чекають, щоб прилетіло до них…,
– плаче жінка, розповідаючи про втрату.
Пані Тетяна розповідає про загиблу родину: дивіться відео
Сусід загиблої родини розповів, що добре знав її.
"Знав тих людей... то нормальні люди, пенсіонери. Знайомі добрі. Всі загинули. Жінка Люба, він – Михайло", – поділився чоловік. Син Віталій, каже він, невідомо, чи зможе вижити.
Які наслідки атаки на Україну 5 жовтня?
- Понад 500 дронів і 50 ракет атакували українські області. Основним напрямком ворожих снарядів були західні регіони.
- У низці областей зруйновані об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
- У Львові спалахнув індустріальний парк Sparrow.
- У Запоріжжі загинула 69-річна жінка, ще 10 людей поранені, серед них – 16-річна дитина.