На месте трагедии журналисты пообщались с госпожой Татьяной. Женщина, еле сдерживая слезы, рассказала, что погибшие были ее родней, передает 24 Канал.

Смотрите также "Еще вчера люди здесь ужинали": как Лапаевка возле Львова оправляется после ужасной атаки врага

Что известно о погибшей в Лапаевке семье?

По ее словам, в доме погибли родная сестра ее матери и ее муж. Также жертвами вражеского обстрела стала семья брата. Россияне убили его жену и 15-летнюю дочь. Самого мужчину госпитализировали. Татьяна говорит, что его спасатели нашли первым. В каком состоянии ее двоюродный брат, она не знает.

Тела тети и ее мужа обнаружили целыми, а вот тела жены брата и его дочери – изуродованы.

О гибели родных Татьяна узнала от кумы, которая живет на соседней улице. Она прибежала и сообщила, что было прямое попадание в их дом.

Это просто ужас. В 21 веке, чтобы так издевались над государством. И мир смотрит. Они ждут, чтобы прилетело к ним..,

– плачет женщина, рассказывая о потере.

Татьяна рассказывает о погибшей семье: смотрите видео

Сосед погибшей семьи рассказал, что хорошо знал ее.

"Знал тех людей... то нормальные люди, пенсионеры. Знакомые хорошие. Все погибли. Женщина Люба, он – Михаил", – поделился муж. Сын Виталий, говорит он, неизвестно, сможет ли выжить.

Какие последствия атаки на Украину 5 октября?