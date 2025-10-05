Село Лапаевка, расположенное почти в пределах Львова, пережило больше всего потерь из-за удара россиян. Ведущая 24 Канала Ирина Узлова побывала на месте трагедии и рассказала о последствиях вражеской атаки.

Важно Комбинированный удар России: в селе Лапаевка под Львовом погибла семья, в частности 15-летняя девочка

Какие последствия удара по Лапаевке на Львовщине?

В Лапаевке проживает чуть более трех тысяч человек – по последним официальным подсчетам, однако сейчас количество жителей меньше, ведь враг нанес значительные разрушения в этом населенном пункте.

Россияне попали в Лапаевке по жилой застройке, в результате чего погибло, по предварительным данным, четыре человека, в частности, девочка, ориентировочно 16 – 17 лет, и четверо получили ранения. По последним данным, один дом разрушен полностью, еще восемь получили повреждения. Всего в области по состоянию на 10:33 известно о том, что ранения получили шесть человек.

Мы сейчас находимся на обычном жилом дворе. Здесь кипела жизнь, еще вчера люди садились ужинать субботним вечером. Нет слов, чтобы это описать,

– рассказала ведущая.

На местах продолжают работать все профильные службы, которые ликвидируют последствия. К ним также присоединяются местные жители.

Здесь Путин повоевал с одноэтажными жилыми домиками в селе, где проживает уже менее трех тысяч человек, а также с автомобилями еще 70-х годов. Сейчас люди активно всей сельской общиной, потому что это общее горе всей нашей страны, разбирают завалы. Это еще одно подтверждение, что зло, никоим образом не достигает своих целей – посеять панику и нанести разрушения,

– отметила Ирина Узлова.

Россияне, как отметили в ГСЧС, нанесли один из наиболее массированных ударов по Львовской области за время полномасштабной войны. Это был комбинированный удар, летели "Шахеды", ракеты. Во Львовской области есть несколько мест попадания. Сейчас там работают экстренные службы, спасатели, медики, полицейские.

