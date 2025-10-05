Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныцю". Также отметим, что сейчас в области уже нет воздушной тревоги.

Смотрите также Весь город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову

Что известно о перебоях в движении поездов?

Согласно обнародованной информации, во Львовской области движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено в связи с угрозой. Ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.

Кроме того, региональный поезд №826 Львов – Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут. В то же время поезд №6109 Львов – Мостиска-2 отправился с начальной с задержкой 27 минут. Пока пытаются догнать график.

Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах,

– говорится в сообщении.

Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают.

Детали массированной атаки на Львов и область