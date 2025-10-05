Кроме "Шахедов" и крылатых ракет на Львов запускали и аэробаллистические ракеты "Кинжал". Есть информация о ряде пожаров, часть города без света. Все, что известно о последствиях нового удара по городу, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Львов?
Общественный транспорт во Львове начинает выходить на рейс, сообщил мэр Садовый. Возможны небольшие задержки. На ул. Кулиша, 47 во Львове произошел пожар, который, предварительно, не связан с ракетными обстрелами, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Причины возгорания устанавливают специалисты. На месте работают все соответствующие службы. В 9:00 во Львовской области прозвучал отбой тревоги. Угроза продолжалась более 5 часов – от 03:50. Из-за повышенной опасности на Львовщине движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено, – Укрзализныця Ряд пригородных поездов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут. Также региональный поезд №826 Львов – Хмельницкий отправился с начальной с задержкой 30 минут. Во Львове горит индустриальный парк Sparrow, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. Предварительно, информации о травмированных нет. Садовый отметил, что это гражданский объект, без всякой милитарной составляющей. Городской голова Андрей Садовый говорит, что пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах, но на всякий случай лучше закрыть окна и оставаться в безопасном месте. После российских обстрелов во Львове продолжается несколько пожаров. Задымление во Львове / фото Суспильне Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали, – мэр Садовый
