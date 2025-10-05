Крім "Шахедів" та крилатих ракет на Львів запускали і аеробалістичні ракети "Кинджал". Є інформація про низку пожеж, частина міста без світла. Все, що відомо про наслідки нового удару по місту, передає 24 Канал.
Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія знову запускала по Україні
Що відомо про атаку на Львів?
Громадський транспорт у Львові починає виходити на рейс, повідомив мер Садовий. Можливі невеликі затримки. На вул. Куліша, 47 у Львові сталася пожежа, яка, попередньо, не пов’язана з ракетними обстрілами, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. Причини загоряння встановлюють фахівці. На місці працюють усі відповідні служби. О 9:00 у Львівській області пролунав відбій тривоги. Загроза тривала більше 5 годин – від 03:50. Через підвищену небезпеку на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено, – Укрзалізниця Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин. Також регіональний поїзд №826 Львів – Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин. У Львові горить індустріальний парк Sparrow, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Попередньо, інформації про травмованих немає. Садовий наголосив, що це цивільний об'єкт, без жодної мілітарної складової. Міський голова Андрій Садовий каже, що поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди, але про всяк краще закрити вікна і залишатися в безпечному місці. Після російських обстрілів у Львові триває кілька пожеж. Задимлення у Львові / фото Суспільне Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі, – мер Садовий
Є проблеми з рухом потягів
Львів'янам радять закрити вікна через дим та пожежі після масованої атаки
Громадський транспорт у Львові починає виходити на рейс, повідомив мер Садовий. Можливі невеликі затримки.
На вул. Куліша, 47 у Львові сталася пожежа, яка, попередньо, не пов’язана з ракетними обстрілами, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Причини загоряння встановлюють фахівці. На місці працюють усі відповідні служби.
О 9:00 у Львівській області пролунав відбій тривоги.
Загроза тривала більше 5 годин – від 03:50.
Через підвищену небезпеку на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено, – Укрзалізниця
Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.
Також регіональний поїзд №826 Львів – Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин.
У Львові горить індустріальний парк Sparrow, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Попередньо, інформації про травмованих немає. Садовий наголосив, що це цивільний об'єкт, без жодної мілітарної складової.
Міський голова Андрій Садовий каже, що поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди, але про всяк краще закрити вікна і залишатися в безпечному місці.
Після російських обстрілів у Львові триває кілька пожеж.
Задимлення у Львові / фото Суспільне
Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі, – мер Садовий