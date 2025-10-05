Оккупанты нанесли по Львовщине комбинированный удар. Противник применил ударные дроны и крылатые ракеты, передает 24 Канал.
Смотрите также Массированный удар по Ивано-Франковской области: есть разрушение – куда целился враг
Что известно о пострадавших в результате атаки на Львовщину?
Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате массированной атаки два человека погибли, еще два – травмированы.
На местах работают все профильные службы. Вечная память всем погибшим. Искренние соболезнования родным,
– говорится в сообщении чиновника.
Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что два человека погибли в Лапаевке.
В нашей соседней громаде, в Лапаевке, сегодня произошло горе. В результате вражеского удара погибли два человека,
– сообщил городской голова.
Еще двое ранены, их госпитализировали 46-летний мужчина, получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Его состояние – тяжелое. 60-летняя женщина имеет ушиб головы. Ее состояние – средней тяжести.
В Лапаевке разрушены частные дома. Поиски людей под завалами продолжаются.
Напомним, что под основным ударом противника оказался Львов. В городе загорелся ряд пожаров. Мэр Андрей Садовый призвал горожан закрыть окна, чтобы уберечься от дыма. Во Львове у части жителей исчез свет, также временно прекратил работу общественный транспорт.
Известно, что россияне атаковали индустриальный парк Sparrow.
Как пишут местные телеграмм-каналы, на сгоревших складах были товары польской компании LPP. В частности, это бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Также там был склад табака и сигарет.
В результате вражеской атаки по Львову сильные повреждения получил Храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Максимовича.
Какие последствия массированного удара по Украине?
- Мониторинговые каналы пишут, что враг для удара использовал более 700 беспилотников и более 50 различных типов ракет.
- Взрывы звучали на Франковщине, Черниговщине, Ровенщине, в Винницкой области.
- В Запорожье зафиксировано не менее 10 прилетов. Город был под атакой кабов и дронов. Погибла женщина, еще около 10 человек получили ранения.