Оккупанты нанесли по Львовщине комбинированный удар. Противник применил ударные дроны и крылатые ракеты, передает 24 Канал.

Смотрите также Массированный удар по Ивано-Франковской области: есть разрушение – куда целился враг

Что известно о пострадавших в результате атаки на Львовщину?

Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате массированной атаки два человека погибли, еще два – травмированы.

На местах работают все профильные службы. Вечная память всем погибшим. Искренние соболезнования родным,

– говорится в сообщении чиновника.

Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что два человека погибли в Лапаевке.

В нашей соседней громаде, в Лапаевке, сегодня произошло горе. В результате вражеского удара погибли два человека,

– сообщил городской голова.

Еще двое ранены, их госпитализировали 46-летний мужчина, получил тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую. Его состояние – тяжелое. 60-летняя женщина имеет ушиб головы. Ее состояние – средней тяжести.

В Лапаевке разрушены частные дома. Поиски людей под завалами продолжаются.

Напомним, что под основным ударом противника оказался Львов. В городе загорелся ряд пожаров. Мэр Андрей Садовый призвал горожан закрыть окна, чтобы уберечься от дыма. Во Львове у части жителей исчез свет, также временно прекратил работу общественный транспорт.

Известно, что россияне атаковали индустриальный парк Sparrow.

Как пишут местные телеграмм-каналы, на сгоревших складах были товары польской компании LPP. В частности, это бренды Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Также там был склад табака и сигарет.

В результате вражеской атаки по Львову сильные повреждения получил Храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ на улице Максимовича.

Какие последствия массированного удара по Украине?