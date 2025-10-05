Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Винницкой областной военной администрации Наталью Заболотную.

Что известно о российском ударе?

В Винницкой областной военной администрации рассказали о вражеском ударе по гражданскому объекту.

В результате ночной вражеской массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект,
– написала Наталья Заболотная.

Она подчеркнула, что по состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала. На месте работают все соответствующие службы.

Какие последствия и детали ночного обстрела?

  • Напомним, что в ночь на 5 октября Россия осуществила массированный обстрел Украины с использованием более 600 целей, включая беспилотники и различные ракеты.

  • В результате атаки в некоторых областях уже зафиксированы частичные аварийные отключения света. Есть повреждения энергетических объектов Украины.

  • В частности, часть Львова осталась без света из-за обстрела оккупантов. Общественный транспорт в городе также временно не работал, ожидалось восстановление после окончания тревоги.

  • Серия взрывов также прогремела в Ивано-Франковске. Жителей призвали находиться в безопасных местах.