Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталію Заболотну.

Дивіться також Масована атака по Україні, вибухи у низці міст через ракети й БпЛА: хронологія 1320 дня війни

Що відомо про російський удар?

У Вінницькій обласній військовій адміністрації розповіли про ворожий удар по цивільному об'єкту.

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний об'єкт,

– написала Наталія Заболотна.

Вона підкреслила, що станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.

Які наслідки та деталі нічного обстрілу?