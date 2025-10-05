Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталію Заболотну.

Дивіться також Масована атака по Україні, вибухи у низці міст через ракети й БпЛА: хронологія 1320 дня війни

Що відомо про російський удар?

У Вінницькій обласній військовій адміністрації розповіли про ворожий удар по цивільному об'єкту.

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний об'єкт,
– написала Наталія Заболотна.

Вона підкреслила, що станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.

Які наслідки та деталі нічного обстрілу?

  • Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масований обстріл України з використанням понад 600 цілей, включаючи безпілотники та різні ракети.

  • Унаслідок атаки у деяких областях вже зафіксовані часткові аварійні відключення світла. Є пошкодження енергетичних об'єктів України.

  • Зокрема, частина Львову залишилася без світла через обстріл окупантів. Громадський транспорт у місті також тимчасово не працював, очікувалося відновлення після закінчення тривоги.

  • Серія вибухів також прогриміла в Івано-Франківську. Жителів закликали перебувати в безпечних місцях.