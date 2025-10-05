Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першу заступницю начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталію Заболотну.
Що відомо про російський удар?
У Вінницькій обласній військовій адміністрації розповіли про ворожий удар по цивільному об'єкту.
Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний об'єкт,
– написала Наталія Заболотна.
Вона підкреслила, що станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.
Які наслідки та деталі нічного обстрілу?
Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня Росія здійснила масований обстріл України з використанням понад 600 цілей, включаючи безпілотники та різні ракети.
Унаслідок атаки у деяких областях вже зафіксовані часткові аварійні відключення світла. Є пошкодження енергетичних об'єктів України.
Зокрема, частина Львову залишилася без світла через обстріл окупантів. Громадський транспорт у місті також тимчасово не працював, очікувалося відновлення після закінчення тривоги.
Серія вибухів також прогриміла в Івано-Франківську. Жителів закликали перебувати в безпечних місцях.