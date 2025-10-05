Про головні події дня станом на неділю, 5 жовтня, російські обстріли, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Що відбулося в Україні 5 жовтня?

07:30, 5 жовтня

Втрати Росії на 5 жовтня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять:

  • особового складу – близько 1115250 (+870) осіб;
  • танків – 11230 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23299 (+1);
  • артилерійських систем – 33446 (+18);
  • РСЗВ – 1516 (+1).
07:00, 5 жовтня

Росія атакує Бурштин

Зауважимо, що в "Електроавтотранс" повідомили, що комунальний транспорт в Івано-Франківську виїде на маршрути після оголошення відбою повітряної тривоги.


06:40, 5 жовтня

У Рівному прогриміли вибухи

Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Вже після 06:00 у напрямку регіону рухалися ракети. Повітряні сили ЗСУ, зокрема повідомляли про рух "Кинджалів" у напрямку області. Також гучно було в Івано-Франківську.

06:20, 5 жовтня

Серія повторних вибухів пролунала у Львові

Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові поки не виїжджає на маршрути. Зараз виїзд на вулиці небезпечний, повідомив Андрій Садовий.

Також частина міста опинилася без енергопостачання. Крім того, вибухи чули у Стрию.

03:40, 5 жовтня

Росія запустила "Калібри" з Чорного моря, а також ракети зі стратегічної авіації

Повітряні сили підтвердили інформацію про ракети через Херсонську область у напрямку Миколаївської.

02:40, 5 жовтня

У Києві пролунали вибухи

Моніторингові сервіси повідомляли про численні дрони-камікадзе, які прямували у напрямку Києва, а також західних регіонів. Загалом у повітряному просторі України нараховували понад 150 БпЛА.

01:30, 5 жовтня

У Черкасах пролунали вибухи

БпЛА летіли курсом на обласний центр, Чигирин, Смілу та Золотоношу. Наразі невідомо, чи завдала атака дронами якихось наслідків. Місцеві спільноти пишуть, що вибухи пролунали на околицях Черкас.

01:00, 5 жовтня

У Росії підняли в повітря бомбардувальники Ту-95

З аеродрому "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які можуть нести кілька ракет Х-101 і Х-55. У Повітряних силах ЗСУ інформацію підтвердили.