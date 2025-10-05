Про ракетну атаку інформує 24 Канал – про те, де чули вибухи, а також де є прильоти та які наслідки терору ворога.

Дивіться також Комбінований удар по Запоріжжю дронами та КАБами: у місті проблеми зі світлом та водою

Що відомо про ракетну атаку?

Оперативно про перебіг ракетної атаки можна дізнатись в нашому телеграм-каналі.

04:35, 5 жовтня

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив атаку дронами-камікадзе і зазначив, що працюють сили ППО.

04:07, 5 жовтня

Потужний вибух прогримів у Львові. Раніше на місто прямував "Шахед".