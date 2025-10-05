О главных событиях дня по состоянию на воскресенье, 5 октября, российские обстрелы, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Массированная атака по Украине ракетами и дронами: где раздаются взрывы и какие последствия

Что произошло в Украине 5 октября?

07:30, 5 октября

Потери России на 5 октября

С начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:

  • личного состава – около 1115250 (+870) человек;
  • танков – 11230 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23299 (+1);
  • артиллерийских систем – 33446 (+18);
  • РСЗВ – 1516 (+1).
07:00, 5 октября

Россия атакует Янтарь

Заметим, что в "Электроавтотранс" сообщили, что коммунальный транспорт в Ивано-Франковске выедет на маршруты после объявления отбоя воздушной тревоги.


06:40, 5 октября

В Ровно прогремели взрывы

Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников. Уже после 06:00 в направлении региона двигались ракеты. Воздушные силы ВСУ, в частности сообщали о движении "Кинжалов" в направлении области. Также громко было в Ивано-Франковске.

06:20, 5 октября

Серия повторных взрывов прогремела во Львове

Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты. Сейчас выезд на улицы опасен, сообщил Андрей Садовый.

Также часть города оказалась без энергоснабжения. Кроме того, взрывы слышали в Стрые.

03:40, 5 октября

Россия запустила "Калибры" из Черного моря, а также ракеты со стратегической авиации

Воздушные силы подтвердили информацию о ракетах через Херсонскую область в направлении Николаевской.

02:40, 5 октября

В Киеве прогремели взрывы

Мониторинговые сервисы сообщали о многочисленных дронах-камикадзе, которые направлялись в направлении Киева, а также западных регионов. Всего в воздушном пространстве Украины насчитывали более 150 БпЛА.

01:30, 5 октября

В Черкассах прогремели взрывы

БпЛА летели курсом на областной центр, Чигирин, Смелу и Золотоношу. Пока неизвестно, нанесла ли атака дронами каких-то последствий. Местные сообщества пишут, что взрывы прогремели в окрестностях Черкасс.

01:00, 5 октября

В России подняли в воздух бомбардировщики Ту-95

С аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые могут нести несколько ракет Х-101 и Х-55. В Воздушных силах ВСУ информацию подтвердили.