Про це пише 24 Канал. Рух ворожих цілей під час однієї з наймасованіших атак Росії показали OSINT-фахівці у monitorwar.
Як летіли ворожі цілі?
Зранку у мережі показали орієнтовний маршрут ракет і безпілотників під час атаки. За даними OSINT-аналітиків, російські військові завдали комбінованого удару, використавши ударні БпЛА "Герань-2", крилаті ракети "Х-101", "Калібр" та аеробалістичні ракети "Кинджал". Також задля відволікання сил ППО ворог застосовував імітаційні БпЛА "Гербера".
Орієнтовний маршрут ракет і БпЛА / Фото monitorwar
Ракетно-безпілотних ударів окупанти завдали по Одесі, Харківській області, Сумам, Сумській області, Чернігову, Житомиру, Коломиї, Стрию, Дрогобичу та Львову. По Запоріжжю завдали комбінованого удару безпілотниками та авіабомбами.
Унаслідок атаки у деяких областях вже зафіксовані часткові аварійні відключення світла. Є пошкодження енергетичних об'єктів України.
Що відомо про масовану атаку?
У ніч проти 5 жовтня Росія підняла у повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносії. Ворог здійснив запуск ракет, а також залучив безпілотники для терору українців.
Серії вибухів лунали в українських населених пунктах. Унаслідок атаки частина Львову залишилася без світла. Громадський транспорт у місті також тимчасово не працював, очікувалося відновлення після закінчення тривоги.
Мер Львова закликав мешканців закрити вікна, оскільки у місті триває кілька пожеж.