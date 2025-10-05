Про це пише 24 Канал. Рух ворожих цілей під час однієї з наймасованіших атак Росії показали OSINT-фахівці у monitorwar.

Як летіли ворожі цілі?

Зранку у мережі показали орієнтовний маршрут ракет і безпілотників під час атаки. За даними OSINT-аналітиків, російські військові завдали комбінованого удару, використавши ударні БпЛА "Герань-2", крилаті ракети "Х-101", "Калібр" та аеробалістичні ракети "Кинджал". Також задля відволікання сил ППО ворог застосовував імітаційні БпЛА "Гербера".

Орієнтовний маршрут ракет і БпЛА / Фото monitorwar

Ракетно-безпілотних ударів окупанти завдали по Одесі, Харківській області, Сумам, Сумській області, Чернігову, Житомиру, Коломиї, Стрию, Дрогобичу та Львову. По Запоріжжю завдали комбінованого удару безпілотниками та авіабомбами.

Унаслідок атаки у деяких областях вже зафіксовані часткові аварійні відключення світла. Є пошкодження енергетичних об'єктів України.

Що відомо про масовану атаку?