Окупанти завдали по Львівщині комбінованого удару. Противник застосував ударні дрони та крилаті ракети, передає 24 Канал.

Дивіться також Масований удар по Івано-Франківщині: є руйнування – куди цілився ворог

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Львівщину?

Очільник ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок масованої атаки дві людини загинули, ще дві – травмовані.

На місцях працюють всі профільні служби. Вічна пам'ять усім загиблим. Щирі співчуття рідним,

– йдеться у повідомленні чиновника.

Нагадаємо, що під основним ударом противника опинився Львів. У місті спалахнула низка пожеж. Мер Андрій Садовий закликав містян зачинити вікна, щоб вберегтися від диму. У Львові у частини мешканців зникло світло, також тимчасово припинив роботу громадський транспорт.

Відомо, що росіяни атакували індустріальний парк Sparrow. Як пишуть місцеві телеграм-канали, на складах, що згоріли були товари польської компанії LPP. Зокрема, це бренди Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito. Також там був склад тютюну та сигарет.

Внаслідок ворожої атаки по Львову сильних ушкоджень зазнав Храм Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Максимовича.

Зруйновані приватні будинки у Лапаївці Львівського району. Там тривають пошуки людей під завалами.

Які наслідки масованого удару по Україні?