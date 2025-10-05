В області працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівницю обласної військової адміністрації Світлану Онищук.

Які наслідки атаки на Івано-Франківщині?

За даними місцевої влади, у регіоні по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Згідно з оприлюдненою інформацією, під час удару окупанти навмисно цілилися по об'єктах критичної інфраструктури області.

За попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає, за медичною допомогою ніхто не звертався. Утім, зазначається, що в одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.

Слова вдячності нашим захисникам неба, які цієї ночі стояли на варті безпеки людей і вкотре продемонстрували відмінну роботу! Дякуємо всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу,

– написала керівниця ОВА.

Також Онищук закликала місцевих у разі виявлення уламків не наближатися та не торкатися їх. За її словами, якщо таке станеться, то варто негайно повідомили про знахідку за номером 101 або 102, після чого фахівці усе перевірять.