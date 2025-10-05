В обласному центрі чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Рівному?

Повітряну тривогу у Рівненській області для районів почали оголошували ще близько 01:26. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Вже після 06:00 у напрямку регіону рухалися ракети.

Повітряні сили ЗСУ, зокрема повідомляли про рух "Кинджалів" у напрямку області. Вже о 06:37 з'явилися перші повідомлення про вибухи, які чули у місті.

У Рівному було чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.