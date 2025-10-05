В областном центре слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно о взрывах в Ровно?
Воздушную тревогу в Ровенской области для районов начали объявляли еще около 01:26. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников. Уже после 06:00 в направлении региона двигались ракеты.
Воздушные силы ВСУ, в частности сообщали о движении "Кинжалов" в направлении области. Уже в 06:37 появились первые сообщения о взрывах, которые слышали в городе.
В Ровно были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Местные власти пока не комментировали информацию о взрывах. Очевидно подробную информацию по этому поводу обнародуют позже.
Украина находится под массированной атакой
- Под атакой врага находится Ивано-Франковская область. Несколько раз взрывы слышали в городе Бурштын. Ранее сообщали о движении ракет и дронов в направлении региона. Предварительно звуки взрывов слышали в районе Рогатина и Галича.
- Также громко было в самом Ивано-Франковске. Россия запустила в направлении региона крылатые ракеты. Сейчас коммунальный транспорт не выходит на маршруты.
- Ранее ряд мощных взрывов прогремел во Львове, город находится под массированной атакой беспилотников и ракет. Информацию подтверждал городской голова Андрей Садовый. В частности, было слышно работу противовоздушной обороны.