Вражеский удар по Лапаевке – поселку под Львовом – унес жизни людей, передает 24 Канал.
Что известно о российском обстреле Лапаевки?
В поселке разбиты частные дома. Спасатели ищут под завалами людей.
В прокуратуре рассказали, что один из домов разрушен до фундамента. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых – 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим предоставлена помощь на месте.
Российская ракета уничтожила дом до основания / Фото "Радио Свобода"
Глава ОВА Максим Козицкий уточнил, что противник атаковал жилую застройку в Лапаевке. Один дом разрушен, еще 8 – повреждены. Всего во Львовской области шесть человек получили ранения.
Россияне атаковали Лапаевку / Фото "Суспильное"
Последствия удара по Лапаевке: смотрите видео
Руины на месте удара по Лапаевке: смотрите видео
Оккупанты обстреляли поселок под Львовом: смотрите видео
Последствия атаки на Львовскую область / Фото ГСЧС
Какие последствия массированной атаки на Украину?
- По словам президента Зеленского, ночью россияне запустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Оккупанты били крылатыми ракетами и дронами. Под ударом были Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.
- В Запорожье один человек погиб, еще 10 пострадали.
- Во Львове в результате атаки частично пропал свет.
- В Чернигове противник поразил энергообъект, что повлекло аварийные отключения света в районе.