Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Где было попадание в Чернигове?

Ночью Чернигов атаковали "Шахеды". О последствиях рассказал Вячеслав Чаус, подчеркнув, что под ударом также оказалась Нежинщина и Семеновская община.

Есть попадание в одно из предприятий. На месте прилета – пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города - аварийные отключения света,

– говорит он.

Спасатели работают на местах ударов: смотрите фото ГСЧС

На Нежинщине в результате обстрела поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали.

В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.

В областной администрации подытожили, что враг совершил 55 обстрелов за сутки. В регионе продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.

Что известно о массированной атаке на Украину?