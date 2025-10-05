Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.

Де було влучання в Чернігові?

Уночі Чернігів атакували "Шахеди". Про наслідки розповів В'ячеслав Чаус, підкресливши, що під ударом також опинилася Ніжинщина та Семенівська громада.

Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту – пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста – аварійні відключення світла,

– каже він.

Рятувальники працюють на місцях ударів: дивіться фото ДСНС

На Ніжинщині внаслідок обстрілу Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували.

У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.

В обласній адміністрації підсумували, що ворог здійснив 55 обстрілів за добу. У регіоні продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.

Що відомо про масовану атаку на Україну?