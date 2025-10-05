Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.
Дивіться також Все місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову
Де було влучання в Чернігові?
Уночі Чернігів атакували "Шахеди". Про наслідки розповів В'ячеслав Чаус, підкресливши, що під ударом також опинилася Ніжинщина та Семенівська громада.
Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту – пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста – аварійні відключення світла,
– каже він.
Рятувальники працюють на місцях ударів: дивіться фото ДСНС
На Ніжинщині внаслідок обстрілу Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували.
У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.
В обласній адміністрації підсумували, що ворог здійснив 55 обстрілів за добу. У регіоні продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.
Що відомо про масовану атаку на Україну?
Нагадаємо, що в ніч проти 5 жовтня російські військові здійснили комбінований обстріл України. Противник залучив сотні безпілотників та ракети.
Унаслідок атаки у деяких районах Львова зникла електроенергія. Місцева влада намагається з'ясувати обставини.
Також у Львові загорівся індустріальний парк Sparrow. Він є сучасним виробничо-логістичним комплексом площею 19 гектарів, розташованим у промисловій зоні "Сигнівка".
Відомо й про влучання по промисловому цивільному об'єкту на Вінниччині. Інформація про постраждалих не надходила.