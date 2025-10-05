Ворожий удар по Лапаївці – селищу під Львовом – забрав життя людей, передає 24 Канал.

Що відомо про російський обстріл Лапаївки?

У селищі потрощені приватні будинки. Рятувальники шукають під завалами людей.

У прокуратурі розповіли, що один із будинків зруйнований до фундаменту. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім'ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці.

Російська ракета знищила будинок вщент / Фото "Радіо Свобода"

Очільник ОВА Максим Козицький уточнив, що противник атакував житлову забудову у Лапаївці. Один будинок зруйнований, ще 8 – пошкоджені. Загалом у Львівській області шість людей зазнали поранень.

Росіяни атакували Лапаївку / Фото "Суспільне"

Наслідки удару по Лапаївці: дивіться відео

Руїни на місці удару по Лапаївці: дивіться відео

Окупанти обстріляли селище під Львовом: дивіться відео

Наслідки атаки на Львівщину / Фото ДСНС

