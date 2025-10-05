Наразі невідомо, чи вели вони розвідку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

Дивіться також Більшість цілей летіла на Захід: де чули вибухи та які наслідки масованої атаки 5 жовтня

Що відомо про китайські супутники над Заходом України?

Над Україною пролітали китайські розвідувальні SAR-супутники. Про їхній проліт стало відомо завдяки моніторинговому сервісу Heavens Above.

Зокрема, над Львівщиною з 00:00 до приблизно 11:30 загалом 9 разів пролітали супутники серії Yaogan 33.

А також приблизно о 6:00 над регіоном фіксувався оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34.

"Він здійснить 7 витків над регіоном впродовж 5 жовтня", – додали у "Мілітарному".

Там зазначили, що роботу над усією Україною можуть здійснювати понад 60 різнотипних супутників серії Yaogan. Йдеться про оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку. Так, 5 жовтня супутники серії Yaogan фіксували і над Дніпром.

Супутники цієї серії розміщуються на низьких орбітах на висоті близько 700 кілометрів. Це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно кожні 90 хвилин,

– пише видання.

Достеменних даних про можливості супутників Yaogan 33 небагато. Китай каже, що вони нібито використовуються для наукових експериментів, досліджень земельних ресурсів та запобігання стихійним лихам. Та фахівці припускають, що насправді це військові розвідувальні супутники, які були запущені у 2022 – 2023 роках.

Вони замінили розвідувальні супутники SAR першого покоління Yaogan-1, якими користувалися з 2006 року.

"Відомо, що супутник Yaogan-1 був оснащений системою SAR L-діапазону з двома режимами роботи: зйомка зображень Землі з просторовою роздільною здатністю 5 метрів та шириною смуги огляду 40 кілометрів у режимі високої роздільної здатності або з просторовою роздільною здатністю 20 метрів та шириною смуги огляду 100 кілометрів у режимі низької роздільної здатності", – пишуть у "Мілітарному".

Припускають, що понад 15 років різниці між супутниками Yaogan-1 і Yaogan 33 забезпечили кращі характеристики.

Китай може ділитися з Росією супутниковими даними для обстрілів України