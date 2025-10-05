Пока неизвестно, вели ли они разведку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".
Что известно о китайских спутниках над Западом Украины?
Над Украиной пролетали китайские разведывательные SAR-спутники. Об их пролете стало известно благодаря мониторинговому сервису Heavens Above.
В частности, над Львовской областью с 00:00 до примерно 11:30 всего 9 раз пролетали спутники серии Yaogan 33.
А также примерно в 6:00 над регионом фиксировался оптический разведывательный спутник Yaogan 34.
"Он совершит 7 витков над регионом в течение 5 октября", – добавили в "Милитарном".
Там отметили, что работу над всей Украиной могут осуществлять более 60 разнотипных спутников серии Yaogan. Речь идет об оптической, радиолокационной и радиоэлектронной разведке. Так, 5 октября спутники серии Yaogan фиксировали и над Днепром.
Спутники этой серии размещаются на низких орбитах на высоте около 700 километров. Это позволяет им делать полный оборот вокруг планеты примерно каждые 90 минут,
Достоверных данных о возможностях спутников Yaogan 33 немного. Китай говорит, что они якобы используются для научных экспериментов, исследований земельных ресурсов и предотвращения стихийных бедствий. Но специалисты предполагают, что на самом деле это военные разведывательные спутники, которые были запущены в 2022 – 2023 годах.
Они заменили разведывательные спутники SAR первого поколения Yaogan-1, которыми пользовались с 2006 года.
"Известно, что спутник Yaogan-1 был оснащен системой SAR L-диапазона с двумя режимами работы: съемка изображений Земли с пространственным разрешением 5 метров и шириной полосы обзора 40 километров в режиме высокого разрешения или с пространственным разрешением 20 метров и шириной полосы обзора 100 километров в режиме низкого разрешения", – пишут в "Милитарном".
Предполагают, что более 15 лет разницы между спутниками Yaogan-1 и Yaogan 33 обеспечили лучшие характеристики.
Китай может делиться с Россией спутниковыми данными для обстрелов Украины
Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил, что Китай передает России данные спутниковой разведки дляля осуществления ракетных ударов по Украине.
Он отметил, что, учитывая обстрелы последних месяцев, под прицелом оказываются объекты, принадлежащие иностранным инвесторам.
Между тем в МИД Китая говорят, что им ничего не известно об этом и что они придерживаются "честной и объективной позиции по российско-украинскому конфликту". В то же время, китайская сторона в своем ответе не отрицала помощь России и не возмущалась "ложными обвинениями", если они таковыми являются.