Що відомо про вибух у Харкові?
Повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів в Харкові оголосили о 19:03.
Згодом Повітряні сили ЗСУ написали, що російський БпЛА фіксують над містом та закликали харків'ян перебувати в укриттях.
Вже близько 21:49 в Харкові прогримів вибух.
