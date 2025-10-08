Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие изменения в движении поездов Укрзализныци на Нежинском направлении?

В Укрзализныце рассказали, что по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:

№46 Ужгород – Харьков;

№113 Харьков – Львов;

№786 Киев – Терещенская;

№116 Киев – Сумы;

779 Сумы – Киев;

787 Терещенская – Киев.

Кроме того, поезда 143/144 Сумы – Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на 2 часа.

Также 8 октября временно не будут курсировать поезда:

№6901 Носовка – Киев (Северная);

№6903 Нежин – Киев-Волынский;

№6907 Нежин – Киев (Северная);

№6909 Нежин – Киев (Северная);

№6674 Немешаево – Святошин.

В Укрзализныце отметили, что по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:

№895 Конотоп – Фастов;

№892/891 Фастов – Славутич.

