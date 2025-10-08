Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Какие изменения в движении поездов Укрзализныци на Нежинском направлении?
В Укрзализныце рассказали, что по измененному маршруту будут курсировать следующие поезда:
№46 Ужгород – Харьков;
№113 Харьков – Львов;
№786 Киев – Терещенская;
№116 Киев – Сумы;
779 Сумы – Киев;
787 Терещенская – Киев.
Кроме того, поезда 143/144 Сумы – Львов и 45/46 Ужгород – Харьков задерживаются на 2 часа.
Также 8 октября временно не будут курсировать поезда:
№6901 Носовка – Киев (Северная);
№6903 Нежин – Киев-Волынский;
№6907 Нежин – Киев (Северная);
№6909 Нежин – Киев (Северная);
№6674 Немешаево – Святошин.
В Укрзализныце отметили, что по измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:
№895 Конотоп – Фастов;
№892/891 Фастов – Славутич.
Где россияне атакуют железную дорогу Украины?
В Нежинской городской территориальной общине 7 октября рассказывали, что россияне беспилотниками нанесли удар вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин" в Черниговской области. Движение поездов по одному пути осуществлялось с задержкой.
Ночью того же дня российские захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру и энергетические объекты в Полтаве. Из-за этого возникли пожары и временно останавливались поезда.
А 4 октября оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке, что в Сумской области. Из-за этого Укрзализныця была вынуждена перестраивать маршруты поездов.