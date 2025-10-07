Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал Нежинской городской территориальной общины. Там рассказали подробности о последствиях.

Что известно об очередной атаке на Нежин?

Россияне, использовав беспилотники, нанесли удар вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин", расположенной в Черниговской области. По данным местных властей, пока движение поездов по одному пути осуществляется с задержкой.

Возможно временное прекращение движения железнодорожного транспорта. Информация о пострадавших отсутствует,

– говорится в сообщении.

К слову, ситуация в городе остается напряженной. Незадолго после этого городской голова Нежина Александр Кодола сообщил, что очевидно произошло еще одно попадание в населенном пункте, в частности, по предприятию, которое не работает.

Какая ситуация в области?