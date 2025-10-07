Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника районной военной администрации Владимира Чернова для Суспильного.
Что известно о последствиях удара по энергообъекту в Прилуках?
Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. Вследствие этого в части города отсутствует энергоснабжение. Ситуация контролируемая. На месте работают все необходимые службы. Пострадавших нет,
– отметил Чернов.
По его словам, в Прилуцком районе функционируют 56 "Пунктов несокрушимости".
Как уточнили в АО "Черниговоблэнерго", без электроснабжения одномоментно остались более 61 тысячи абонентов. Энергетики уже начали восстановление сетей и постепенно оживляют потребителей.
Кстати, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала объяснял, что Украина постепенно готовилась к возможным трудностям. Поэтому он считает, что России не удастся погрузить всю страну в темноту, но в тот или иной момент страна-агрессор сможет "ввести" графики отключений электричества в определенном прифронтовом регионе.
Какая ситуация в энергетике в Черниговской области?
Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что на сегодня в Украине самая сложная ситуация в энергетике в прифронтовых регионах, в частности в Сумской и Черниговской областях. На Черниговщине в целом продолжается процесс перезаживления абонентов.
В "Черниговоблэнерго" сообщали, что 6 октября российские войска попали в объект критической инфраструктуры. Энергетики восстанавливают объект, учитывая ситуацию с безопасностью.
По состоянию на 5 октября в Черниговской области из-за обстрелов врага ввели графики почасовых отключений света. Также были и аварийные отключения из-за критического состояния энергосети.