Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Смотрите также Украинцев предупредили о фейках об отключении света: как распознать манипуляции

Какие последствия атаки на Черниговскую область?

Эпицентром ночной атаки на область стал Ичнянский район. Там произошло попадание в энергетический объект. Россияне продолжают бить по критической инфраструктуре и выбрали Черниговщину для частых обстрелов. Регион уже серьезно пострадал от этого.

Как сообщили специалисты, энергетики восстанавливают объект, учитывая ситуацию с безопасностью. Жителей просят набраться терпения и ожидать завершения ремонта.

Во время воздушной тревоги избегайте приближения к объектам энергетической инфраструктуры, поскольку они являются стратегическими целями россиян и могут быть опасными. И, конечно же, не забывайте перемещаться в укрытие,

– говорится в сообщении.

Что известно о последних атаках врага на критические объекты?