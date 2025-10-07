Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова для Суспільного.

До теми Росіяни вдарили шахедами по сільгосппідприємству Чернігівщини: здійнялась пожежа

Що відомо про наслідки удару по енергооб'єкту у Прилуках?

Є приліт по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок цього в частині міста відсутнє енергопостачання. Ситуація контрольована. На місці працюють всі необхідні служби. Потерпілих немає,

– зазначив Чернов.

За його словами, у Прилуцькому районі функціонують 56 "Пунктів незламності".

Як уточнили в АТ "Чернігівобленерго", без електропостачання одномоментно залишилися понад 61 тисяча абонентів. Енергетики вже розпочали відновлення мереж і поступово заживляють споживачів.

До речі, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в етері 24 Каналу пояснював, що Україна поступово готувалась до можливих труднощів. Тож він вважає, що Росії не вдасться занурити всю країну в темряву, але у той чи інший момент країна-агресорка зможе "запровадити" графіки відключень електрики у певному прифронтовому регіоні.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Яка ситуація в енергетиці у Чернігівській області?