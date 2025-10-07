Россияне ударили шахедами по сельхозпредприятию

Российская армия утром 7 октября ударила беспилотниками по Новгороду-Северскому на Черниговщине, сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова. В результате атаки загорелась гражданская инфраструктура.

В результате попадания нескольких ударных дронов типа "шахед" по гражданскому объекту вспыхнул пожар. Предварительно – без травмированных,

– отметил председатель РВА.

На предприятии поднялся пожар после попадания / Фото Александра Селиверстова

По информации Селиверстова, вражеские беспилотники попали по одному из помещений аграрного предприятия, где хранилось зерно.

Обратите внимание! У полиции Черниговской области фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередных военных преступлений оккупантов. По факту удара по предприятию следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

