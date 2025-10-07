Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал Ніжинської міської територіальної громади. Там розповіли подробиці щодо наслідків.

Що відомо про чергову атаку на Ніжин?

Росіяни, використавши безпілотники, завдали удару поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", розташованої у Чернігівської області. За даними місцевої влади, наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою.

Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту. Інформація про постраждалих відсутня,

– ідеться у повідомленні.

До слова, ситуація в місті залишається напруженою. Незадовго після цього міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив, що вочевидь сталося ще одне влучання у населеному пункті, зокрема, по підприємству, яке не працює.

Яка ситуація в області?