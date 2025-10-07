Що відомо про знеструмлення через обстріли?

На ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Складною залишається також ситуація на Сумщині. На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, проте їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами.

Яка загальна ситуація в енергосистемі 7 жовтня?

Споживання електроенергії залишається високим. 7 жовтня станом на 9:30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього дня. Причина – утримання хмарної погоди у більшості регіонів.

6 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – 3 жовтня. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

Через це зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Енергетики радять не вмикати кілька потужних приладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00. Так вдасться уникнути графіків відключень світла.

Головні новини про обстріл 7 жовтня