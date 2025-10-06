За словами президента, Україна веде переговори із партнерами щодо енергетичної і газової підтримки. Готовність допомогти вже висловили Нідерланди і Норвегія, передає 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення.

Як союзники можуть зменшити російські обстріли України?

Володимир Зеленський повідомив, що МЗС України збере послів держав, які можуть допомогти із енергетичним питанням.

Якщо відповідні країни прикриють відверто ганебні схеми постачання в Росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів, російська загроза стане значно-значно меншою,

– наголосив президент.

Він додав, що Путін не вміє воювати без терору. На думку Зеленського, окупанти не мали б жодної ракети і більшості дронів, а українська енергетика не страждала, якби Росія не могла купувати або у будь-який інший спосіб завозити компоненти західного виробництва, компоненти і станки з Південної Кореї, Японії, Тайваню, Китаю.

Глава держави висловив сум з приводу того, що досі дуже багато здійснюється американських і європейських постачань критичних компнентів в Росію. Йдеться не про десятки, а сотні тисяч компонентів. Це усе виливається в терор України та погрози іншим країнам.

