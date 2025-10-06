Кореспондентка Анна Черненко в ефірі 24 Каналу повідомила, що вибухи було чути навіть у віддалених районах міста. Вона розповіла, що після атаки енергетики одразу розпочали відновлення та поступово повертають світло мешканцям.

Що відомо про нічну атаку на Харків?

У ніч на 6 жовтня Харків пережив одну з наймасштабніших атак останніх тижнів. Росіяни випустили близько 16 дронів по Новобаварському району, а вибухи було чути навіть у віддалених частинах міста. Удар зруйнував житлові будинки та пошкодив енергетичну інфраструктуру.

Росіяни запустили понад півтора десятка безпілотників, вибухи чуло все місто. Навіть ті, хто живе далеко від епіцентру, прокидалися від гуркоту,

– розповіла Анна Черненко.

Після обстрілу тільки в Харкові без світла залишилися понад 22 тисячі абонентів. Енергетики поступово відновлюють живлення в житлових районах, попри складну ситуацію та ризики повторних атак.

Наслідки ударів по Харківщині

Найбільше постраждав приватний сектор у Новобаварському районі, де пошкоджено близько сорока будинків. Люди ховалися у підвалах, поки дрони кружляли над містом. У кількох оселях вибито вікна, зруйновано покрівлі та обвалено стелі.

Було страшно, вся хата трусилася. Сусідній двоповерховий будинок нас трохи прикрив, але на веранді посипалося скло й обвалилася стеля,

– розповів місцевий житель Олег, який пережив атаку.

Медичної допомоги потребували четверо людей, серед них чоловік 63 років і троє жінок похилого віку. Водночас у Шевченківському районі дрон "Ланцет" влучив у непрацююче цивільне підприємство. Рятувальники перевіряють територію, щоб уникнути повторних загорянь.

Атаки на цивільні об'єкти тривають

Минулої доби на Куп'янщині росіяни знову били по цивільному транспорту. У селі Колодязне FPV-дрон влучив у легковик, загинули двоє чоловіків 50 і 35 років. У Сподобівці безпілотник поцілив в автівку волонтерки, жінка дістала поранення, але змогла самостійно доїхати до лікарів.

Росіяни посилили удари по енергетиці Харкова і регіону, але водночас системно б'ють по інших цілях: приватному сектору та транспорту, який рухається,

– підсумувала Анна Черненко.

Про випадки на Куп'янщині повідомила Харківська обласна прокуратура. У регіоні фіксують дедалі більше влучань у транспорт і житлову забудову. Обстріли тривають навіть у районах, де немає військових об'єктів.

Російська атака на Харків: головне