Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Що сказав президент про удари по українській енергосистемі?

На зустрічі з журналістами український лідер зазначив, що через російські атаки на критичну інфраструктуру осінньо-зимовий період мож бути складним.

Все це захистити буде складно. Поставлене завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Ми розуміємо, який обсяг грошей потрібен, і вважаємо, що ми будемо готові до такого виклику. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати,

– сказав Володимир Зеленський.