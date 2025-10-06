Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Що сказав президент про удари по українській енергосистемі?
На зустрічі з журналістами український лідер зазначив, що через російські атаки на критичну інфраструктуру осінньо-зимовий період мож бути складним.
Все це захистити буде складно. Поставлене завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Ми розуміємо, який обсяг грошей потрібен, і вважаємо, що ми будемо готові до такого виклику. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати,
– сказав Володимир Зеленський.