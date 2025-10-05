Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Куди цілились росіяни цієї ночі?

Володимир Зеленський повідомив, що триває ліквідація наслідків масованого російського удару по Україні. За його словами, росіяни навіть не намагаються приховати свої справжні цілі, адже абсолютна більшість мішеней – це цивільні об'єкти та звичайна інфраструктура.

Президент зазначив, що під удар потрапили енергетичні об'єкти, цивільні підприємства, склади, а також логістика, зокрема залізниця, яка забезпечує нормальне життя громад та економіки.

Пошкоджень також зазнали десятки звичайних житлових будинків.

На жаль, є жертви від цього удару. На Львівщині загинули чотири людини, і серед них одна дитина. У Запорізькій області один загиблий. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про 18 поранених,

– повідомив Зеленський.

Зараз усім постраждалим надають допомогу.

