Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

Як захиститися від фейків?

У Міненерго розповіли, що фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа відомства.

Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції,

– пояснили представники міністерства.

В такий спосіб шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів та поширювати неправдиву інформацію.

Важливо! Актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікуються виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

У Міненерго також закликали українців довіряти лише перевіреним джерелам, а також завжди перевіряти інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та обленерго в регіонах.

Фейки про відключення світла прокоментував також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там зазначили, що жодних рішень про екстрені відключення наразі не ухвалювалося.

Енергосистема працює стабільно, а "Укренерго" не застосовує обмеження споживання у жодному регіоні,

– йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують удари по енергетиці