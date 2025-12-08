Яку допомогу незабаром отримає Україна?

Італія відправить обладнання вже найближчими днями, пише 24 Канал з посиланням на українського президента.

Читайте також США готують рекордний оборонний бюджет: яку допомогу отримає Україна

Володимир Зеленський Президент України Говорив із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні, дуже предметно, дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія.

Крім того, сторони ще обговорили результати спілкування з американською стороною й різні наявні перспективи та складнощі. Згідно зі словами Зеленського, слід попрацювати всім разом, аби Москва дійсно пішла на завершення війни.

Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала,

– додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Італія підготувала ще один пакет військової допомоги для України. Указ про допомогу від 14 листопада опублікували в понеділок, 1 грудня.

У документі йдеться про безоплатну передачу для України військових засобів, матеріалів та обладнання,

Зауважте! Вони зазначені у секретному документі, розробленому Генеральним штабом Збройних сил Італії.

Що ще відомо про позицію Італії?