Чому важливі заморожені активи Росії?

Передати ці кошти Україні означає надіслати російському диктатору Володимиру Путіну сигнал, що Україна зможе воювати ще щонайменше два роки, тоді як економіка Росії дедалі більше занепадає, передає 24 Канал з посиланням на Corriere della Sera.

Однак серед країн Європи немає згоди щодо "репараційного кредиту" Києву за рахунок заморожених активів Росії і дійти компромісу вони не можуть, попри активні дискусії.

Вибір – у руках європейських лідерів. І це буде одне з найтяжчих рішень від лютого 2022 року,

– зазначає видання.

Німеччина, скандинавські країни та більшість держав Центральної й Східної Європи рішуче налаштовані використати заблоковані у Європі кошти Росії на користь Києва як кредит під майбутні репарації Москви.

Хто проти використання російських активів?

Натомість, за даними видання, Італія та Франція підтримують цю ідею з обережністю. Обидва уряди, ймовірно, побоюються фінансової відповідальності, якщо міжнародний суд визнає використання російських коштів незаконним.

Однак найбільш активно проти використання коштів Росії виступає Бельгія, з тієї ж причини, що й Італія та Франція. Адже більша частина заморожених активів розміщена у депозитарії Euroclear у Брюсселі.

Саме Бельгія за саміт ЄС наприкінці жовтня заблокувала ініціативу "репараційного кредиту". Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер поставив вимогу, щоб між усіма країнами ЄС були поділені ризики, пов’язані з використанням коштів Москви, пише Financial Times.

Я хочу повного розподілу ризиків. Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію,

– наголосив де Вевер.

Важливо! Тепер рішення щодо використання заморожених активів Росії очікується до Європейської ради 18 грудня. І, на думку аналітиків, ці кошти можуть з часом змінити баланс сил у війні, адже тривалий конфлікт стає дедалі більш відчутним для Москви, особливо після запровадження нових американських санкцій проти російської нафти.

Як ЄС намагається розв'язати питання російських коштів?