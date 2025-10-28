Як Єврокомісія тисне на країни ЄС?

За важіль тиску Брюссель використовує ідею спільних європейських запозичень, відомих як єврооблігації, для фінансування "репараційного кредиту" для Києва, Однак цей план ще менш привабливий, ніж використання коштів Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Ідея спільних запозичень минулого тижня наразилася на чималий опір більшості урядів ЄС.

Так звані "ощадливі" країни, які традиційно виступають проти великих витрат, передусім Німеччина та Нідерланди, не хочуть збільшувати борговий тягар для своїх платників податків.

В той час як держави з високим боргом, як Франція та Італія, просто не можуть дозволити собі додаткові позики.

Саме це, за словами європейських чиновників, і є частиною стратегії Єврокомісії.

Як пише видання, у Брюсселі розраховують, що Бельгія, яка зберігає майже всі заморожені активи Кремля і сумнівається у законності їх вилучення, а також інші країни, які висловлюють застереження тихіше, зрештою погодяться на конфіскацію, аби уникнути варіанту спільних запозичень.

Рівень фінансової недисциплінованості в окремих країнах ЄС настільки високий, що я не вірю у прийняття єврооблігацій, принаймні найближчі 10 років,

– упевнений директор Центру європейських політичних досліджень Карел Ланно.

Інший європейський дипломат назвав варіант із єврооблігаціями для кредиту Україні "сміховинним" і додав, що не може уявити, що цей варіант дійсно будуть розглядати.

Це дипломатія. Пропонуєш людям те, чого вони не хочуть, щоб вони прийняли варіант, який здається менш болючим,

– зазначив один із дипломатів.

Важливо! Наразі європейські високопосадовці вважають, що країни ЄС все ж погодять використання російських коштів, а єдине питання в тому, коли це відбудеться.

Хто виступає проти використання коштів Росії?

На саміті лідерів ЄС минулого тижня країни блоку так і не змогли погодити використання знерухомлених в Європі російських коштів.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер відмовився поступитися у цьому питання, чим заблокував ухвалення рішення всіма 27 урядами. Тепер його розгляд відклали щонайменше до грудня, пише Financial Times.

Я хочу повного розподілу ризиків. Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію,

– заявив де Вевер.

Бельгія побоюється судових позовів з боку Москви і вимагає, щоб Євросоюз поділив між усіма країнами блоку ризики, пов’язані з наданням "репараційного кредиту" Україні. Тому зараз Єврокомісія проводить інтенсивні консультації з бельгійською владою щодо цього питання.

Варто знати! Зараз у Брюсселі переконані, що бельгійський прем'єр де Вевер не протримається до грудня, коли лідери зустрінуться знову, і все ж змінить свою позицію щодо російських коштів.

