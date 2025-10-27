Що Трамп сказав про передачу активів?

Трамп ухилився від відповіді на питання про заморожені активи Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Раніше ЄС відклав рішення про використання заморожених активів Росії для надання допомоги Україні до грудня. Під час спілкування з журналістами у президента США запитали, що він думає з цього приводу. Проте Трамп заявив, що не бере участь у вирішенні цього питання.

Ви повинні запитати про це ЄС, я в це не залучений,

– сказав Трамп журналістам.

Чому Україні ще не надали "репараційний кредит"?

ЄС планував вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування оборони України протягом наступних 2 – 3 років, використовуючи російські державні активи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Проте на саміті ЄС у Брюсселі 23 жовтня європейські лідери так і не погодили надання Києву "репараційного кредиту". Це сталося через те, що прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на саміті поставив вимогу, щоб Євросоюз поділив між усіма країнами блоку ризики, пов’язані з цим.

Лідери ЄС, за даними джерел, намагалися заспокоїти бельгійського прем’єра. Тому ухвалення рішення відклали.

Що відомо про заморожені активи Росії?